Treni Alta Velocità in ritardo oggi disagi sulla linea Bologna-Firenze | gli aggiornamenti

Da lanazione.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi sulla linea ferroviaria tra Bologna e Firenze si sono verificati diversi ritardi, causando disagi ai passeggeri. La circolazione dei treni è stata rallentata e alcuni servizi sono stati cancellati o spostati. La situazione si è verificata nel pomeriggio e ha coinvolto numerosi convogli che collegano le due città. Le compagnie ferroviarie stanno fornendo aggiornamenti e cercando di ripristinare la regolarità dei collegamenti nel più breve tempo possibile.

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Firenze, 15 maggio 2026 – Pomeriggio difficile per chi si è messo in viaggio sulla linea ferroviaria Bologna-Firenze. Dalle 15:00 di oggi, venerdì 15 maggio, la circolazione è stata  rallentata a causa di  verifiche alla linea elettrica nei pressi di Firenze Castello.  Questo l’ultimo aggiornamento sul sito di Trenitalia:  - Ore 15:45. La circolazione permane rallentata nei pressi di Firenze Castello per verifiche alla linea elettrica. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti. I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Bologna e Firenze e fermare a Bologna Centrale Superficie anziché a Bologna Centrale AV. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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