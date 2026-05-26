Risultato straordinario e traguardo a un soffio senza mai alzare la voce

Da ilrestodelcarlino.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un candidato ha ottenuto un risultato importante in una campagna elettorale, avvicinandosi molto alla vittoria. Ha ringraziato amici e sostenitori per il supporto durante tutto il percorso, sottolineando che manca ancora un ultimo passo per arrivare al risultato finale. La conquista è stata raggiunta senza alzare la voce, in modo pacato e deciso, e si trova ora a un passo dalla meta.

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"Il mio primo pensiero è di ringraziamento per tutti gli amici che mi hanno aiutato, in questa lunga campagna, a raggiungere questo importante traguardo, anche se ancora manca un piccolo passo per superarlo. Un grazie dal profondo del cuore davvero". Sono le prime parole di Samuele Bellotti, dal Malua di lido di Spina, trasformato nella base dove ha atteso i risultati delle 22 sezioni di Comacchio per tutto il pomeriggio di ieri, candidato del centrodestra sostenuto da sette liste, soddisfatto del risultato elettorale. Ci tiene a ringraziare, ribadendolo più volte, tutti coloro che hanno operato per portarlo a un soffio dalla vittoria al primo turno per diventare il prossimo sindaco della cittadina lagunare fino al 2031. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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