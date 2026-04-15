Recentemente, il Papa ha adottato un tono più deciso nelle sue dichiarazioni pubbliche, allargando il suo coinvolgimento su alcune questioni politiche. Questa scelta ha attirato l’attenzione di osservatori e media, specialmente perché si inserisce in un contesto di tensioni tra il Pontefice e l’amministrazione statunitense. Mentre pochi si sono soffermati sul motivo di questa escalation verbale, molti si sono concentrati sulla natura delle repliche del Papa e sui momenti in cui ha deciso di intervenire con maggiore fermezza.

Nell’inedita diatriba Trump-Papa in pochi si sono domandati perché Leone XIV abbia risposto al presidente Usa e, comunque, perché nei giorni scorsi il Pontefice abbia alzato il suo livello di intervento. Fin dall’inizio il Papa si era posto l’obiettivo di non vestire la maglia dell’antitrump e non adottare, in sostanza, la postura che assunse Wojtyla non appena salito al Soglio di Pietro nei confronti del blocco sovietico. Prevost, già iscritto in passato alle primarie repubblicane, sa di essere uscito dalla Sistina con il compito primario di riunire la Chiesa e sa quanto uno spiccato profilo politico, qualunque esso sia, possa dividere. Ma la progressiva e sempre più allarmante deriva trumpista lo ha di fatto obbligato ad alzare la voce, a maggior ragione in quanto americano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Papa obbligato ad alzare la voce

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