Elezioni regionali in Baden-Württemberg exit poll | Verdi in testa con il 31,5% Afd raddoppia i voti e vola al 18%

Alle elezioni regionali nel Baden-Württemberg, i Verdi guidano con il 31,5% dei voti secondo le prime proiezioni, mentre l’AfD raddoppia i consensi arrivando al 18%. Le urne si sono chiuse e i primi dati indicano un risultato importante per i partiti coinvolti, con i Verdi in testa e l’AfD che registra un aumento significativo. I risultati ufficiali devono ancora essere comunicati.

I Verdi risultano in testa alle elezioni statali nel Baden-Württemberg, secondo le prime proiezioni diffuse dopo la chiusura delle urne. Gli exit poll dell'emittente pubblica Zdf indicano che il partito guidato da Cem Özdemir avrebbe ottenuto circa il 31,5% dei voti, confermandosi la prima forza politica nel Land tedesco. Subito dietro si colloca la Cdu, con il candidato capolista Manuel Hagel, accreditata di circa il 30,5%. Il distacco tra le due principali forze politiche appare quindi molto ridotto e lascia aperto il quadro politico per la formazione del prossimo governo regionale. Cresce l'AfD. Tra i dati più significativi emerge l'avanzata dell' AfD, che secondo le proiezioni avrebbe raggiunto il 18% dei consensi, quasi raddoppiando il risultato ottenuto nelle elezioni del 2021.