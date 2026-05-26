Il Partito Democratico ha recuperato consensi nelle elezioni comunali, secondo le dichiarazioni di Chiara Gribaudo. La vicepresidente del partito ha affermato che il partito ha riconquistato alcune città, mentre Venezia rappresenta un caso a parte. Gribaudo ha anche indicato che Andrea Martella era considerato favorito a Venezia, ma non sono stati forniti dettagli sui risultati specifici delle elezioni.

Roma, 26 maggio 2026 – Onorevole Chiara Gribaudo, vicepresidente Pd: a Venezia Andrea Martella era dato per favorito. Cosa non è andato? “A Venezia Andrea Martella non era il favorito anche se è un candidato molto serio e competente, profondamente legato alla città e che ha costruito una proposta credibile per Venezia. Non credo però che servano processi o scaricabarile. Si viene da 10 anni di Brugnaro e il risultato della lista civica collegata al sindaco, delfino dell’ex sindaco, dimostra che il suo consenso è ancora radicato. Si perde al primo turno, è una sconfitta da ammettere, ma per leggere correttamente il risultato è fondamentale analizzare il risultato di un territorio, quello veneto, che non è favorevole al Pd”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Risultati comunali, Gribaudo (Pd): “Abbiamo recuperato città. Venezia? Un caso a parte”

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