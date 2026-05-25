Oggi sono stati pubblicati i risultati delle elezioni comunali 2026, dopo le votazioni svoltesi ieri e oggi in oltre 740 comuni. Le prime proiezioni e exit poll sono state diffuse in diretta, indicando i candidati più votati in diverse città italiane. I risultati ufficiali sono ancora in fase di raccolta e verifica, e saranno comunicati nelle prossime ore. Le urne si sono aperte e chiuse secondo gli orari previsti in tutto il paese.

Venezia, 25 maggio 2026 – Attesa per i risultati delle elezioni amministrative 2026 negli oltre 740 comuni dove ieri e oggi si è votato per il rinnovo dei sindaci e delle giunte. Le urne chiudono alle 15, orario in cui saranno diffusi i primi exit poll (solo per Venezia, Reggio Calabria, Messina, Prato, Arezzo e Salerno ). Seguiranno le proiezioni e infine i dati reali. Qui sotto le notizie in diretta. I risultati in tempo reale. Notizie in diretta. I risultati in tempo reale. A6 L’esito sarà secco per i centri sotto i 15mila abitanti, per gli altri il verdetto potrebbe essere rimandato al 7 e 8 giugno, nel caso nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Risultati elezioni comunali 2026: exit poll e proiezioni in diretta. Chi vince le amministrative città per città

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