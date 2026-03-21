Lavoro Gribaudo Pd | Consulenti svolgono una funzione essenziale

I consulenti del lavoro sono riconosciuti come figure fondamentali nel sistema professionale italiano, secondo quanto dichiarato da un rappresentante del Partito Democratico. La loro attività viene considerata di grande importanza per il funzionamento del mercato del lavoro e delle imprese. La loro presenza e il loro ruolo vengono sottolineati come elementi chiave nel panorama lavorativo nazionale.

Roma, 21 mar. - (Adnkronos) - "I consulenti del lavoro, così come i professionisti, svolgono una funzione essenziale nel Paese. Sono un pezzo fondamentale dell'economia della conoscenza, molto spesso addirittura si sostituiscono allo Stato e per questo vanno solo ringraziati per ciò che fanno a tutela della legalità del lavoro, per evitare forme di abusi e distorsioni". Lo dichiara Chiara Gribaudo, presidente della Commissione di Inchiesta sulle Condizioni di Lavoro Camera dei Deputati, intervenuta al congresso interregionale dei consulenti del lavoro Piemonte e Valle d'Aosta a Torino. "E' fondamentale -aggiunge- anche in questo tempo in cui l'intelligenza artificiale impatta pesantemente, riuscire a sostenere il loro lavoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lavoro, Gribaudo (Pd): "Consulenti svolgono una funzione essenziale" Articoli correlati Consulenti lavoro: doppio appuntamento per Forum Lavoro/Fiscale 2026, 22 e 29 gennaio(Adnkronos) – Doppio appuntamento quest’anno per il Forum lavorofiscale organizzato dalla Fondazione studi consulenti del lavoro. 8 marzo, Gribaudo (Pd): “Quella volta che Salvini scatenò un’onda d’odio social contro di me”In occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, Chiara Gribaudo, vicepresidente del Pd, ha raccontato a Fanpage. Aggiornamenti e notizie su Lavoro Gribaudo Pd Consulenti svolgono... Argomenti discussi: Chiara Gribaudo (Pd): Rider invisibili e preda dell’algoritmo. Ma la legge per tutelarli è ferma. Lavoro: Gribaudo (Pd), gender gap libere professioniste ancora troppo alto: occorrono misure adeguateI consulenti del lavoro, così come i professionisti, svolgono una funzione essenziale nel Paese. Bisogna però fare ancora tanto per ... agenzianova.com Lavoro: Bonaldi (Pd), al via Agenda Democratica per le ProfessioniVogliamo mettere il lavoro autonomo e le professioni al centro, con la stessa dignità con cui parliamo di lavoro dipendente, soprattutto perché anche in questa dimensione si annidano sacche di ... partitodemocratico.it