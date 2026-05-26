Risse minacce e schiamazzi | chiuso per 5 giorni un pub vicino alla metro Lambrate
La licenza del pub Benza, situato in via Teodosio 57 vicino alla fermata Lambrate, è stata sospesa per cinque giorni. La decisione è stata presa a seguito di ripetuti episodi di risse, minacce e schiamazzi avvenuti nel locale. La chiusura temporanea entrerà in vigore immediatamente e durerà fino a quando non sarà revocata. La proprietà non ha commentato la decisione.
Licenza sospesa per cinque giorni per il Pub Benza di via Teodosio 57, vicino alla fermata di Lambrate. Lo ha deciso il questore di Milano Bruno Megale nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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