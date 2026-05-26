Risse minacce e schiamazzi | chiuso per 5 giorni un pub vicino alla metro Lambrate

Notizia in breve

La licenza del pub Benza, situato in via Teodosio 57 vicino alla fermata Lambrate, è stata sospesa per cinque giorni. La decisione è stata presa a seguito di ripetuti episodi di risse, minacce e schiamazzi avvenuti nel locale. La chiusura temporanea entrerà in vigore immediatamente e durerà fino a quando non sarà revocata. La proprietà non ha commentato la decisione.