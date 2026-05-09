A Milano, un bar situato in zona Repubblica è stato chiuso per 30 giorni. La decisione è stata presa dal questore, che ha disposto la sospensione della licenza a causa di ripetuti episodi di risse e schiamazzi. La chiusura riguarda il locale in via Panfilo Castaldi 37, e la misura è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Milano, 9 maggio 2026 – Il questore Bruno Megale ha decretato la sospensione della licenza per 30 giorni al “Prosper Kings Shisha Bar Milano” di via Panfilo Castaldi 37. Il provvedimento, notificato ieri sera dagli agenti del commissariato Garibaldi Venezia, nasce dalle numerose criticità rilevate negli ultimi mesi in termini di ordine pubblico e sicurezza. Gli esposti . Il locale è diventato oggetto di ripetuti esposti da parte dei residenti della zona, che avevano segnalato liti frequenti, schiamazzi e risse, spesso degenerate nelle ore notturne a causa del mancato rispetto degli orari di chiusura. Secondo i controlli effettuati dalle forze di polizia, il bar era diventato un punto di ritrovo abituale per avventori con precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio e spaccio di stupefacenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Risse e schiamazzi, chiuso per 30 giorni la licenza di un bar in zona Repubblica

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