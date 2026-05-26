Ogni giorno vengono bruciati quasi un milione di euro nel gioco d'azzardo, secondo i dati dell’anno scorso. I giocatori della provincia brianzola hanno investito oltre 2,2 miliardi di euro, ma alla fine hanno perso 331 milioni. La somma di denaro che finisce nelle casse delle aziende di gioco si traduce in una perdita significativa per le tasche dei singoli. La spesa giornaliera si aggira attorno a questa cifra, evidenziando un flusso costante di risorse che si esauriscono nel giro di poche ore.

Quasi un milione di euro persi ogni giorno. Soldi buttati dai giocatori brianzoli che l’anno scorso hanno provato a investire nella fortuna oltre 2,2 miliardi per poi, nel bilancio finale, ritrovarsi con 331 milioni in meno in tasca. Questi sono i dati complessivi, che sommano indistintamente tutti i soldi che girano nell’ampia offerta di giochi e scommesse legali, almeno 23 tipologie diverse. In cima alla classifica dei giochi con maggiori perdite in Brianza troviamo le Awp, le Amusement with prizes, ovvero le classiche slot machine che si trovano in bar, tabaccherie, sale giochi. Su 236 milioni di euro inseriti nelle varie macchinette in Brianza l’anno scorso, 154 milioni sono stati restituiti come vincite: la perdita è stata di 82 milioni e 444 mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Risorse bruciate. Quasi un milione perso al giorno

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