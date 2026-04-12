Martellate ai vetri e aule bruciate | i blitz dei vandali nelle scuole di Roma costano mezzo milione
Nelle ultime settimane, diverse scuole di Roma sono state prese di mira da atti vandalici che hanno causato danni per circa mezzo milione di euro. Gli episodi includono l’uso di martelli per rompere i vetri delle finestre, l’introduzione di scritte sui muri e l’incendio di aule, oltre allo svuotamento degli estintori presenti nelle strutture. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili di questi atti di vandalismo.
Estintori svuotati nelle aule, vetri delle finestre presi a martellate e scritte sui muri interni ed esterni. Gli atti vandalici nelle scuole di Roma stanno diventando un problema. Non solo perché creano disagi alla didattica, tra lezioni sospese e trasferimenti in altri plessi. Ma perché gravano.🔗 Leggi su Romatoday.it
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