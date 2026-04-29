Depressione resistente | un esame scoperto a Udine può rivoluzionarne la cura
A Udine, un nuovo studio ha portato alla luce un possibile metodo per affrontare la depressione resistente. Attraverso un semplice prelievo di sangue, i medici potrebbero identificare in anticipo se un paziente risponderà bene a una terapia innovativa. Questa scoperta apre la strada a una maggiore personalizzazione dei trattamenti e potrebbe migliorare significativamente i risultati terapeutici per chi soffre di questa condizione.
La lotta alla depressione resistente segna un punto a favore della scienza friulana. Un semplice prelievo di sangue potrebbe presto dire ai medici, in anticipo, se un paziente risponderà positivamente a una terapia innovativa. È quanto emerge da una ricerca d'avanguardia condotta dal Dipartimento.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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