Electrolux dimezza la produzione annunciati 1.700 esuberi in Italia | i tagli su produzione personale ricerca e sviluppo
Electrolux ha annunciato la riduzione della produzione in Italia, con un piano che prevede circa 1.700 esuberi. La decisione rappresenta il maggior taglio di personale e attività degli ultimi vent’anni e ha scatenato proteste tra i sindacati. Le misure coinvolgono anche tagli su ricerca e sviluppo, mentre il governo è stato chiamato a intervenire nella questione. La situazione sta generando preoccupazioni tra i lavoratori e le rappresentanze sindacali.
Electrolux, 1.700 esuberi in Italia: il piano più duro degli ultimi vent’anni. Sindacati in rivolta, il Governo chiamato a intervenire. Electrolux ha aperto ufficialmente un processo di “ottimizzazione” dell’assetto produttivo e organizzativo in Italia, ma dietro la formula neutra del comunicato aziendale si nasconde la ristrutturazione più pesante dell’ultimo ventennio: 1.700 esuberi, pari a quasi il 40% degli attuali occupati, la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi, con trasferimento della produzione in Polonia, e un ridimensionamento significativo in tutti gli altri siti italiani. I tagli annunciati riguardano sia la produzione che l’area di staff che la ricerca e sviluppo.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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