Electrolux dimezza la produzione annunciati 1.700 esuberi in Italia | i tagli su produzione personale ricerca e sviluppo

Electrolux ha annunciato la riduzione della produzione in Italia, con un piano che prevede circa 1.700 esuberi. La decisione rappresenta il maggior taglio di personale e attività degli ultimi vent’anni e ha scatenato proteste tra i sindacati. Le misure coinvolgono anche tagli su ricerca e sviluppo, mentre il governo è stato chiamato a intervenire nella questione. La situazione sta generando preoccupazioni tra i lavoratori e le rappresentanze sindacali.

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