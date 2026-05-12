Electrolux dimezza la produzione annunciati 1.700 esuberi in Italia | i tagli su produzione personale ricerca e sviluppo

Da ilgazzettino.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Electrolux ha annunciato la riduzione della produzione in Italia, con un piano che prevede circa 1.700 esuberi. La decisione rappresenta il maggior taglio di personale e attività degli ultimi vent’anni e ha scatenato proteste tra i sindacati. Le misure coinvolgono anche tagli su ricerca e sviluppo, mentre il governo è stato chiamato a intervenire nella questione. La situazione sta generando preoccupazioni tra i lavoratori e le rappresentanze sindacali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Electrolux, 1.700 esuberi in Italia: il piano più duro degli ultimi vent’anni. Sindacati in rivolta, il Governo chiamato a intervenire. Electrolux ha aperto ufficialmente un processo di “ottimizzazione” dell’assetto produttivo e organizzativo in Italia, ma dietro la formula neutra del comunicato aziendale si nasconde la ristrutturazione più pesante dell’ultimo ventennio: 1.700 esuberi, pari a quasi il 40% degli attuali occupati, la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi, con trasferimento della produzione in Polonia, e un ridimensionamento significativo in tutti gli altri siti italiani. I tagli annunciati riguardano sia la produzione che l’area di staff che la ricerca e sviluppo.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

electrolux dimezza la produzione annunciati 1700 esuberi in italia i tagli su produzione personale ricerca e sviluppo
© Ilgazzettino.it - Electrolux dimezza la produzione, annunciati 1.700 esuberi in Italia: i tagli su produzione, personale, ricerca e sviluppo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Electrolux dimezza produzione, annunciati 1.700 esuberi: otto ore di sciopero in tutti gli stabilimentiIl colosso svedese dell'elettrodomestico Electrolux ha annunciato oggi, nel corso di una riunione di Coordinamento nazionale convocata a Venezia, la...

Electrolux dimezza la produzione e chiude lo stabilimento di Cerreto d'Esi: 1700 esuberi su 4mila dipendentiElectrolux ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi, dove lavorano circa 170 dipendenti.

Argomenti più discussi: Electrolux dimezza la produzione, annunciati 1.700 esuberi; Electrolux dimezza la produzione e annuncia 1.700 esuberi. I sindacati: Inaccettabile; Sindacati, Electrolux dimezza la produzione, annunciati 1.700 esuberi; Electrolux dimezza la produzione: taglierà 1.700 posti di lavoro in Italia.

electrolux dimezza la produzioneElectrolux dimezza la produzione, annunciati 1.700 esuberiNessuno stabilimento in Italia sarà escluso dalla riduzione di personale. In particolare, è stata annunciata la chiusura dell'impianto di Cerreto d'Esi (Ancona) (ANSA) ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web