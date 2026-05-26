Il rischio di esplosione nelle industrie rimane una minaccia poco considerata, nonostante la presenza di sostanze infiammabili e processi a rischio. La maggior parte delle misure di sicurezza si focalizza su incidenti immediati come cadute o urti, trascurando i pericoli legati a esplosioni che possono verificarsi in modo improvviso e con conseguenze gravi. La prevenzione richiede attenzione costante e specifici interventi tecnici per ridurre il pericolo.

Un rischio invisibile ma reale. In un’epoca storica in cui si parla sempre di più (giustamente) di sicurezza sul lavoro, l’attenzione si concentra spesso su infortuni immediati e visibili: cadute, urti, macchinari pericolosi. C’è però un rischio meno evidente, che rimane spesso sullo sfondo fino a quando non accade qualcosa di grave: quello delle esplosioni in ambito industriale. Il rischio esplosione si presenta quando nell’ambiente sono presenti sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o polveri, in combinazione con ossigeno e una fonte di innesco. Questa combinazione può generare un’esplosione con conseguenze molto pesanti: danni alle persone, agli impianti e all’intera continuità produttiva. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Rischio esplosione nelle industrie: perché è un pericolo ancora sottovalutato

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