A Milano è stato inaugurato il Centro Essentia Donna presso il Policlinico San Donato, un nuovo centro dedicato alla salute femminile con un approccio multidisciplinare e personalizzato. Tra le tematiche affrontate, si discute del rischio cardiovascolare nelle donne, un aspetto spesso sottovalutato nonostante le malattie cardiovascolari rappresentino la principale causa di mortalità femminile.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti C’è un dato che continua a essere sottovalutato, eppure parla chiaro: le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte per le donne. Un indicatore che misura non solo il peso reale di queste patologie, ma anche lo stato della medicina di genere, oggi sotto i riflettori della Giornata Nazionale della Salute della Donna, promossa ogni anno dal Ministero della Salute il 22 aprile, anniversario della nascita di Rita Levi-Montalcini. Evidenze recenti suggeriscono che a farne le spese siano soprattutto le più giovani (tra i 30 e i 50 anni), ancora poco consapevoli del loro profilo di rischio.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un nuovo modello per la salute femminile arriva a Milano: al Policlinico San Donato nasce il Centro Essentia Donna, con un approccio multispecialistico e personalizzato. Nell’intervista, perché il rischio cardiovascolare nelle donne è ancora sottovalutato

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