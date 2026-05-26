La Russia ha dichiarato che il rischio di uno scontro tra nazioni dotate di armi nucleari sta crescendo. L'avvertimento è stato comunicato attraverso un messaggio ufficiale, sottolineando un aumento quotidiano di tensioni tra le potenze nucleari. La dichiarazione si concentra sull'incremento dei pericoli legati a possibili conflitti tra i paesi con armi nucleari.

Il messaggio è chiaro, limpido e diretto. La Russia ha lanciato un avvertimento emblematico alla comunità internazionale spiegando che i rischi di uno scontro tra potenze dotate di armi nucleari stanno aumentando giorno dopo giorno. Per il vice ministro degli Esteri di Mosca, Serghei Ryabkov, ci sono pochi dubbi: "È in corso un rafforzamento serio e a più livelli del potenziale complessivo della Nato nel settore nucleare, che ha conseguenze strategiche di vasta portata". A detta dello stesso Ryabkov, nelle capitali europee si sta diffondendo sempre più la narrativa di una " minaccia imminente di una guerra ad alta intensità" con la Russia.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Rischio di uno scontro tra potenze nucleari": cosa c'è dietro l'allarme della Russia

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