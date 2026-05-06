Una tensione tra India e Pakistan si sta intensificando, alimentando timori di un possibile escalation militare tra le due nazioni, entrambe dotate di armi nucleari. La rivalità storica tra i due paesi, che si sono già affrontati in passato, sembra aver ripreso vigore, suscitando preoccupazione a livello internazionale. Le autorità di entrambe le parti hanno adottato misure che alimentano l'instabilità nella regione.

Attenzione a India e Pakistan perché la storica rivalità tra i due vicini, entrambi dotati di armi nucleari, potrebbe presto risvegliarsi e sfociare in un conflitto su larga scala. Qualcosa di molto più grande e intenso rispetto agli scontri di confine andati in scena un anno fa, che persino gli Stati Uniti faticherebbero a contenere. Ecco che cosa sta succedendo in Asia meridionale e da dove nasce il rischio sopra descritto. Una nuova guerra tra India e Pakistan?. Secondo un’analisi pubblicata dall’autorevole rivista Foreign Affairs, la lezione che India e Pakistan hanno tratto dalla loro ultima crisi non è stata la prudenza, ma l’opposto. Entrambi i Paesi stanno accelerando il rafforzamento militare, investendo in tecnologie più rapide e precise e riorganizzando le proprie forze per colpire con maggiore efficacia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Scoppierà una guerra tra potenze nucleari": la profezia che scuote il mondo

Scenari di guerra nucleare: sei davvero pronto a quello che potrebbe accadere

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