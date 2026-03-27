Russia e Vietnam hanno firmato un accordo tra i governi che permette a Hanoi di costruire la sua prima centrale nucleare. L’intesa riguarda la collaborazione nel settore nucleare civile e prevede il trasferimento di tecnologia e competenze. La firma si inserisce nel quadro delle relazioni tra i due Paesi e si concentra sulla realizzazione di infrastrutture energetiche.

Russia e Vietnam hanno ulteriormente rafforzato i loro legami firmando un accordo intergovernativo che consentirà ad Hanoi di ottenere la sua prima centrale nucleare. Penserà a tutto, o quasi, la società statale russa Rosatom che costruirà il sito Ninh Thuan 1 nell’omonima provincia vietnamita. Il progetto completo prevede la costruzione di due impianti, ciascuno composto da due reattori – il Ninh Thuan 1, appunto, che sorgerà nella comune di Phuoc Dinh, distretto di Thuan Nam, e il Ninh Thuan 2, che vedrà luce nella comune di Vinh Hai, distretto di Ninh Hai – in linea con l’obiettivo di Hanoi di completare la costruzione delle suddette strutture entro la fine del 2030. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Cosa c’è dietro l’accordo sul nucleare tra Russia e Vietnam

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