Risanamento entro settembre 69 alloggi pronti per le famiglie delle baracche
Entro settembre saranno completati 69 alloggi destinati alle famiglie che attualmente vivono in baraccopoli. Il piano di risanamento abitativo a Messina prevede la consegna di queste nuove abitazioni come parte di un intervento volto a migliorare le condizioni di vita nelle aree degradate. I lavori sono in fase di avanzamento e si concentrano sulla pronta consegna degli immobili.
Prosegue il piano di risanamento abitativo a Messina, con l’obiettivo di accelerare la consegna di nuovi alloggi alle famiglie provenienti dalle baraccopoli cittadine. Gli interventi sono coordinati dalla Struttura commissariale guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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