Risanamento entro settembre 69 alloggi pronti per le famiglie delle baracche

Notizia in breve

Entro settembre saranno completati 69 alloggi destinati alle famiglie che attualmente vivono in baraccopoli. Il piano di risanamento abitativo a Messina prevede la consegna di queste nuove abitazioni come parte di un intervento volto a migliorare le condizioni di vita nelle aree degradate. I lavori sono in fase di avanzamento e si concentrano sulla pronta consegna degli immobili.