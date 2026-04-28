Risanamento urbano consegnati nuovi alloggi a undici famiglie
A Messina sono stati consegnati nuovi alloggi a undici famiglie, segnando un ulteriore passo nel progetto di risanamento urbano. L’intervento riguarda un’area della città interessata da lavori di riqualificazione e recupero edilizio. La consegna degli alloggi si inserisce in un piano più ampio volto a migliorare le condizioni di vita nei quartieri coinvolti. Questo intervento si aggiunge ad altri già avviati nel territorio cittadino.
Prosegue il percorso di risanamento urbano della città di Messina con un nuovo intervento di ricollocamento abitativo. Questa mattina, a Palazzo Zanca, sono stati consegnati 11 alloggi ai nuclei familiari provenienti dall’area di risanamento di discesa Cuore di Gesù (primo lotto – Area 60, ambito.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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