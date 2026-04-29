Risanamento consegnate le chiavi di 14 nuovi alloggi | altre famiglie lasciano le baraccopoli

Quattordici famiglie provenienti dalle baraccopoli di Messina hanno ricevuto le chiavi di nuovi alloggi. La consegna è avvenuta ieri, con il supporto della Struttura commissariale guidata dal Presidente della Regione. I nuovi alloggi sono stati consegnati in via, segnando un passo avanti nel processo di risanamento abitativo. Altre famiglie lasciano così le condizioni di vita precarie delle baraccopoli.

Per altre 14 famiglie provenienti dalle baraccopoli di Messina si apre una nuova fase. Nella giornata di ieri la Struttura commissariale guidata dal Presidente della Regione, Renato Schifani, ha proceduto alla consegna delle chiavi dei nuovi alloggi a questi nuclei familiari residenti in via.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Consegnate le chiavi dei 33 nuovi alloggi erp a Sant'ErmeteAppuntamento con gli abitanti che risiederanno nella nuova struttura di via Emilia. Risanamento urbano, consegnati nuovi alloggi a undici famiglieProsegue il percorso di risanamento urbano della città di Messina con un nuovo intervento di ricollocamento abitativo.