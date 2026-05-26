Ripartiamo dai Giovani vede eleggere il suo primo sindaco È Sebastiano Mazzarini di Maiolati Spontini

Ripartiamo dai Giovani annuncia la vittoria di Sebastiano Mazzarini, primo sindaco eletto tra i suoi iscritti. L’elezione si è svolta a Maiolati Spontini, portando entusiasmo tra i sostenitori del movimento. Mazzarini ha ottenuto il mandato amministrativo nel capoluogo comunale, segnando un risultato importante per il gruppo. La vittoria è stata celebrata da esponenti del movimento, tra cui Marco Battino.

MAIOLATI SPONTINI – Esultano Marco Battino e tutta Ripartiamo dai Giovani dopo che un proprio iscritto, Sebastiano Mazzarini, è riuscito a diventare sindaco in quel di Maiolati Spontini.«I dubbi erano pochi – scrive il presidente del movimento - ma ora la felicità è certa. Sebastiano è il nuovo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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IL NUOVO SINDACO DI MAIOLATI SPONTINI E' SEBASTIANO MAZZARINISebastiano Mazzarini, 31 anni, è stato eletto nuovo sindaco di Maiolati Spontini.

Si parla di: Comunali, a Maiolati Spontini primo sindaco di Ripartiamo dai Giovani; Marche, quasi tutti i sindaci eletti: Macerata resta col fiato sospeso.

Ripartiamo dai Giovani vede eleggere il suo primo sindaco. È Sebastiano Mazzarini di Maiolati SpontiniL'ex vice di Tiziano Consoli è stato eletto primo cittadino con oltre il 70% delle preferenze. La gioia di Marco Battino: risultato politico, umano e generazionale che dà slancio a quello su cui lavo ... anconatoday.it