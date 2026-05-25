IL NUOVO SINDACO DI MAIOLATI SPONTINI E' SEBASTIANO MAZZARINI

Sebastiano Mazzarini, 31 anni, è stato eletto nuovo sindaco di Maiolati Spontini. Dopo lo scrutinio, ha ottenuto la maggioranza dei voti. Mazzarini, attuale vicesindaco, era sostenuto dalla lista “Insieme per i cittadini”. La sua vittoria è stata confermata al termine delle operazioni di voto.

Sebastiano Mazzarini, 31 anni, è il nuovo sindaco di Maiolati Spontini. L’attuale vicesindaco, sostenuto dalla lista “Insieme per i cittadini”, ha conquistato la vittoria al termine dello scrutinio, raccogliendo un ampio consenso (1.975 voti e 70,23%) e staccando nettamente la sfidante Fabiana. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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