Il nuovo sindaco di Maiolati Spontini è Sebastiano Mazzarini

Sebastiano Mazzarini, 31 anni, è stato eletto sindaco di Maiolati Spontini. Attualmente vicesindaco, è stato sostenuto dalla lista “Insieme per i cittadini”. Ha ottenuto la vittoria al termine dello scrutinio, con un ampio consenso.

Sebastiano Mazzarini, 31 anni, è il nuovo sindaco di Maiolati Spontini. L’attuale vicesindaco, sostenuto dalla lista “Insieme per i cittadini”, ha conquistato la vittoria al termine dello scrutinio, raccogliendo un ampio consenso (1.975 voti e 70,23%) e staccando nettamente la sfidante Fabiana. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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