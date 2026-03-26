Dalla Porta a tutto gas La stagione del rilancio

All'inizio del mese, il pilota ha iniziato a familiarizzare con la Yamaha R9, la moto con cui affronterà la prossima stagione motociclistica. La preparazione è in corso e il team ha già iniziato le verifiche necessarie prima dell'inizio delle gare. La stagione si preannuncia ricca di aspettative e di impegni per il pilota e la sua squadra.

Già ad inizio mese, Lorenzo Dalla Porta ha avuto modo di prendere confidenza con la Yamaha R9 sulla quale correrà nella stagione motociclistica che sta per iniziare. E nei giorni scorsi, il pilota di Montemurlo è stato ufficialmente presentato dal Team Promodriver insieme al compagno di squadra Stefano Valtulini. Si tratta di uno degli ultimi passaggi formali prima dell’esordio stagionale nel Campionato Italiano Velocità 2026, che inizierà tra circa un mese. E’ già stato ufficializzato il calendario della competizione: Lorenzo esordirà il prossimo 25 aprile (con "gara 2" fissata per il giorno successivo) sul circuito intitolato a Marco Simoncelli a Misano Adriatico, mentre il secondo round si terrà al Mugello (9 e 10 maggio prossimi). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalla Porta a tutto gas. La stagione del rilancio Articoli correlati Riscatto Dalla Porta . E’ la stagione giustaMarzo è il mese dei test in pista, per il motociclismo: gli ultimi, in vista di quando arriverà il momento di fare sul serio. La Juve vola, Spalletti: “Tutto passa dalla qualità”. Mercato: porta chiusa a IcardiTorino, 2 febbraio 2026 – Una bella vittoria, con gol e gioco, come piace a Luciano Spalletti. Tutti gli aggiornamenti su Dalla Porta Discussioni sull' argomento Ozieri, travolto dalla porta al campetto: un rinvio a giudizio per la morte del piccolo Gioele Putzu; Valentina Romani e Celeste Dalla Porta nel corto ‘Freeze’; Diario del convoglio europeo per Cuba, dalla parte dell’umanità – giorno 3 - Left; Grande Fratello VIP: VIP senza filtri: chi vorrebbero fuori dalla Porta Rossa? Video. Dalla rigenerazione dello Scalo di Porta Romana e di Milano Sesto a Milano fino alle ex caserme Guido Reni a... Leggi l'articolo #FondoCoima - facebook.com facebook Travolto dalla porta del campetto: un rinvio a giudizio per la morte del piccolo Gioele Putzu x.com