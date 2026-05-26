Tra pochi giorni si terrà un nuovo incontro tra il padre del giocatore e i dirigenti della squadra, per discutere del rinnovo del contratto. Il calciatore ha già espresso la volontà di rimanere, ma le trattative sono complesse. La società sta cercando di trovare un accordo, anche se non sono previsti risultati immediati. La situazione resta aperta e dipende dai colloqui che si svolgeranno nei prossimi giorni.

di Francesco Spagnolo Rinnovo Vlahovic, la Juve lavora per blindare il proprio attaccante anche se non sarà affatto facile. Le ultime sul futuro. Quattro reti in quattro match dal suo rientro: D ušan Vlahovi? si è ripreso la Juventus nel finale di stagione, dimostrando quanto il suo stop forzato abbia penalizzato l’attacco. Per molti, il ritardo nel suo recupero ha pesato sulla rincorsa Champions della squadra di Spalletti; con il serbo al top fin da subito, il piazzamento tra le prime quattro avrebbe potuto avere un finale differente. Tuttavia, il domani resta un rebus. Come scritto dal Corriere dello Sport, il rinnovo di Vlahovi? è il vero spartiacque tra l’addio e la fondazione di un nuovo ciclo, e al momento nessuna delle parti ha espresso certezze assolute. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic, a breve un nuovo summit con il padre: la posizione del giocatore e cosa potrebbe accadere

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RINNOVO VLAHOVIC : SI o NO Parliamone

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