Rinnovo Vlahovic la Juve frena | non è più una priorità dopo l’infortunio Ecco cosa potrebbe accadere adesso

Dopo l'infortunio subito durante il riscaldamento contro il Genoa, la Juventus ha messo in pausa le trattative per il rinnovo di Vlahovic. La società ha deciso di non considerarlo più una priorità in questo momento, concentrandosi sulla gestione dell'infortunio e sugli sviluppi futuri. La situazione contrattuale dell’attaccante resterà sotto osservazione, ma al momento non ci sono indicazioni di un accordo imminente.

di Angelo Ciarletta Rinnovo Vlahovic, la Juventus frena: non è più una priorità dopo l’infortunio patito nel riscaldamento col Genoa. Ecco cosa potrebbe accadere. La Juve ha cambiato marcia nella gestione del futuro di Dusan Vlahovic. Secondo un’analisi di Tuttosport, il rinnovo del contratto, prioritario fino a poche settimane fa, è passato in secondo piano dopo i recenti problemi fisici del calciatore. La società mantiene una linea di estrema fermezza sulle cifre: prolungamento biennale a 6 milioni di euro netti a stagione, con un bonus alla firma contenuto. ULTIMISSIME JUVE LIVE La strategia bianconera è chiara: non verrà presa alcuna decisione definitiva prima della fine del campionato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic, la Juve frena: non è più una priorità dopo l’infortunio. Ecco cosa potrebbe accadere adesso Rinnovo Vlahovic, la Juventus ha presentato l’offerta. Ecco che cosa potrebbe accadere in questa settimanadi Redazione JuventusNews24Rinnovo Vlahovic, la Juventus ha presentato un’importante offerta. Vlahovic Juve, rinnovo possibile? Questo fattore potrebbe essere decisivo. Ecco di cosa si trattaCalciomercato Juve, sfida alla Roma per questi due calciatori: Comolli deve accelerare per anticipare i giallorossi.