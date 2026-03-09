Rinnovo Vlahovic la Juventus ha presentato l’offerta Ecco che cosa potrebbe accadere in questa settimana

La Juventus ha presentato un’offerta per il rinnovo di Vlahovic e nelle prossime giorni si attendono sviluppi sul fronte contrattuale. La società ha comunicato ufficialmente di aver fatto una proposta al giocatore, mentre si aspettano eventuali risposte o trattative da parte degli agenti. La situazione resta in evoluzione e le decisioni potrebbero arrivare nel corso di questa settimana.

Rinnovo Vlahovic, la Juventus ha presentato un'importante offerta. Ecco che cosa potrebbe accadere nel corso di questa settimana. La Juve accelera per blindare il proprio futuro offensivo. Al centro delle manovre societarie c'è Dusan Vlahovic il cui contratto attuale scadrà al termine della stagione in corso. Secondo quanto riportato da La Stampa, i contatti tra le parti si sono fatti estremamente frequenti e intensi nelle ultime ore. ULTIMISSIME JUVE LIVE La dirigenza bianconera ha messo sul piatto un'offerta strutturata su una base fissa di 6 milioni di euro a stagione, arricchita da corposi bonus legati agli obiettivi. La vera novità della proposta riguarda l'inserimento di un premio alla firma, mossa pensata per convincere definitivamente l'attaccante balcanico.