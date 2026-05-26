Il difensore olandese aspetta i risultati di una risonanza magnetica dopo un infortunio subito a Bologna. I dirigenti della squadra sono in Francia per discutere il prolungamento del contratto con l’agente del giocatore. La decisione sul rinnovo dipende dall’esito degli esami medici e dalle trattative in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata sulla situazione contrattuale o sulle condizioni fisiche del calciatore.

di Francesco Aliperta Rinnovo De Vrij, il difensore olandese attende l’esito della risonanza magnetica dopo lo stop di Bologna, mentre i dirigenti volano in Francia da Pastorello. Il futuro di Stefan De Vrij all’Inter si trova in queste ore a un bivio decisivo, sospeso tra le risposte dei medici e le trattative di mercato. Il difensore centrale olandese si è fermato per un problema fisico durante l’ultima partita di campionato contro il Bologna, e il suo contratto con il club nerazzurro è in scadenza ufficiale al 30 giugno 2026. Nelle recenti settimane la dirigenza di Viale della Liberazione ha presentato al giocatore una proposta di prolungamento, ma con un ingaggio al ribasso rispetto alle cifre percepite attualmente. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rinnovo De Vrij, tra problemi fisici e il vertice per il prolungamento in nerazzurro: ecco il punto

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