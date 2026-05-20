Il dubbio Amletico dell’Inter | Rinnovo o non rinnovo De Vrij? Ecco pro e contro del suo prolungamento

L'Inter si trova di fronte a una decisione riguardante il futuro di un difensore olandese, il cui contratto sta per scadere. La società sta valutando se proporre un rinnovo o lasciar scadere l’accordo, considerando i pro e contro di entrambe le opzioni. La possibilità di prolungare il contratto è ancora in discussione, con alcune parti interessate a mantenere il giocatore in rosa, mentre altre preferiscono attendere sviluppi futuri. La decisione finale non è ancora stata presa.

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