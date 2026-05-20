Il dubbio Amletico dell’Inter | Rinnovo o non rinnovo De Vrij? Ecco pro e contro del suo prolungamento
L'Inter si trova di fronte a una decisione riguardante il futuro di un difensore olandese, il cui contratto sta per scadere. La società sta valutando se proporre un rinnovo o lasciar scadere l’accordo, considerando i pro e contro di entrambe le opzioni. La possibilità di prolungare il contratto è ancora in discussione, con alcune parti interessate a mantenere il giocatore in rosa, mentre altre preferiscono attendere sviluppi futuri. La decisione finale non è ancora stata presa.
di Paolo Moramarco Il dubbio Amletico dell’Inter: Rinnovo o non rinnovo De Vrij? L’olandese potrebbe rimanere anche la prossima stagione. Pro e contro. Dopo 8 stagioni in nerazzurro, con 3 scudetti, 3 Supercoppe italiane e 3 Coppe Italia portati a casa, nelle ultime settimane sembrava ormai delinearsi l’addio definitivo di Stefan de Vrij all’Inter. Il difensore olandese, arrivato ad Appiano Gentile nel 2018 a parametro zero dalla Lazio, potrebbe invece rimanere clamorosamente alla corte di Cristian Chivu per almeno un’altra stagione. Il club sarebbe infatti disposto a prolungargli il contratto, così come sta valutando di fare per Mkhitaryan, per posticipare l’addio di una delle colonne portanti della difesa e dell’intera rosa nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com
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