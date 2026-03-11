Rinnovo contratto scuola Uil Scuola | Chiudere subito la parte economica Sul tavolo anche il riconoscimento dell’anno 2013

Dopo il primo incontro all'ARAN dell'11 marzo, il segretario generale della UIL Scuola RUA ha dichiarato che bisogna chiudere immediatamente la questione economica del rinnovo contrattuale per il comparto scuola. Sul tavolo ci sono anche questioni legate al riconoscimento dell’anno 2013. La discussione riguarda il rinnovo del CCNL istruzione e ricerca 2025-27.

Al termine del primo incontro all'ARAN dell'11 marzo, Giuseppe D'Aprile, segretario generale della UIL Scuola RUA, ha fissato la posizione del sindacato sul rinnovo del CCNL istruzione e ricerca 2025-27. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

