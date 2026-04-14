ATA 24 mesi UIL Scuola chiede | valutazione servizio fino a fine contratto revisione supplenze e regole uniformi

Il 14 aprile si è svolto un incontro tra rappresentanti della UIL Scuola e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, durante il quale la sigla sindacale ha avanzato alcune richieste. In particolare, è stato chiesto di valutare il servizio svolto fino alla fine del contratto, di rivedere le modalità di assegnazione delle supplenze e di uniformare le regole relative alle graduatorie ATA di 24 mesi.

Nel confronto del 14 aprile con il Ministero dell’Istruzione e del merito, la UIL Scuola ha chiesto regole uniformi per superare le difformità territoriali e aggiornare il sistema delle graduatorie ATA 24 mesi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it “Mondo ATA”, questa settimana parliamo di: la valutazione del servizio misto assistente e collaboratore scolastico nelle graduatorie 24 mesi Iscriviti gratuitamenteMondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci.