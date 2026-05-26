Rinnovo contratto scuola il denaro pubblico non può essere secretato la Gilda attacca | trasparenza sui fondi e stop alla discrezionalità sui cinque giorni di formazione

Durante l'incontro all’Aran sulla parte normativa del rinnovo contrattuale 2025-2027, la Gilda ha richiesto maggiore trasparenza sui fondi pubblici destinati alla scuola. La sigla sindacale ha anche criticato la discrezionalità nella gestione dei cinque giorni di formazione, sottolineando che il denaro pubblico non può essere nascosto. La discussione sulla trasparenza e sulla gestione delle risorse è stata al centro del confronto.

Si è chiuso l’incontro all’Aran per la parte normativa del rinnovo contrattuale del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027. E la Gilda degli Insegnanti ha scelto di farsi sentire con quattro rivendicazioni precise, affidate alla voce del coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana. Il primo punto riguarda il potere dei dirigenti scolastici. “L’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi deve tornare a essere pienamente materia di Contrattazione Integrativa d’Istituto”, ha dichiarato Castellana. “Troppo spesso assistiamo a decisioni che assumono un sapore ‘punitivo’, logorando la dignità professionale dei lavoratori”. Un richiamo a restituire alla contrattazione di istituto una leva che secondo il sindacato è stata progressivamente svuotata. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Rinnovo contratto Scuola: aumento 150 euro non basta, pagare lavoro extra, più permessi e assunzioni

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