Rinnovo contratto scuola Castellana Gilda | Bene trattativa veloce ma servono più fondi per gli stipendi VIDEO

Oggi si è svolto un incontro tra le parti presso l'ARAN per discutere il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per il triennio 2025-2027. La trattativa è durata poco, ma è stata definita veloce. Un rappresentante sindacale ha commentato che, sebbene il processo sia stato rapido, sono necessari più fondi per aumentare gli stipendi degli insegnanti.