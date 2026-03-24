Rinnovo contratto scuola Castellana Gilda | Bene trattativa veloce ma servono più fondi per gli stipendi VIDEO
Oggi si è svolto un incontro tra le parti presso l'ARAN per discutere il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per il triennio 2025-2027. La trattativa è durata poco, ma è stata definita veloce. Un rappresentante sindacale ha commentato che, sebbene il processo sia stato rapido, sono necessari più fondi per aumentare gli stipendi degli insegnanti.
Un incontro tra le parti si è tenuto oggi presso l'ARAN nell'ambito della procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per il triennio 2025-2027. L'articolo Rinnovo contratto scuola, Castellana (Gilda): “Bene trattativa veloce, ma servono più fondi per gli stipendi” VIDEO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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