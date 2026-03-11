Rinnovo contratto scuola 2025-27 Snals chiede adeguamento salariale revisione delle carriere e welfare

L'11 marzo sono iniziate ufficialmente le trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca per il biennio 2025-2027. Lo Snals ha presentato richieste riguardanti un adeguamento salariale, una revisione delle carriere e interventi sul welfare. Le parti coinvolte si incontrano per discutere le proposte e definire gli accordi futuri.

Rinnovo contratto scuola 2025-27, Gilda chiede più risorse in busta paga, aumenti degli stipendi base e piena tutela dei diritti di docenti e personale ATAL'11 marzo ha segnato l'avvio ufficiale del tavolo negoziale per il rinnovo del CCNL scuola relativo al triennio 2025-2027.

Rinnovo Kalulu, Comolli valuta un adeguamento anticipato del contratto. Cosa sta succedendodi Redazione JuventusNews24Rinnovo Kalulu, il difensore francese è diventato il pilastro di Spalletti.

Rinnovo contratto scuola 2025-2027: al via le trattative ARAN. Previsti aumenti medi di 143 euro per i docenti e 104 per gli ATAPartono in ARAN le attese trattative per il contratto scuola 2025-2027. Le stime prevedono aumenti medi del 5,4%: 143 euro per i docenti e 104 agli ATA, cumulando 416 euro totali. Oggi si è aperto ... orizzontescuola.it

Rinnovo contratto scuola 2025/2027, ecco gli aumenti e le novità per docenti e ATAFirmato l'atto di indirizzo: ecco i dettagli sugli incrementi salariali e le nuove misure per la formazione ... informazionescuola.it

