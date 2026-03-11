Contratto scuola 2025-27 Serafini Snals | L’inflazione incalza servono risposte concrete Non accetteremo tagli agli organici INTERVISTA

L'11 marzo sono iniziate le trattative all'Aran per il rinnovo del contratto del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027. Il rappresentante dello Snals ha dichiarato che l'inflazione crescente rende necessarie risposte concrete, e ha ribadito che non saranno accettati tagli agli organici. La discussione coinvolge le parti sindacali e le istituzioni coinvolte nel settore.

L'11 marzo segna l'avvio ufficiale delle trattative all'Aran per il rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2025-2027. Il comparto è tra i più estesi della pubblica amministrazione italiana e conta 1.330.933 lavoratori tra scuola, università, ricerca e Afam. Al tavolo siedono le organizzazioni sindacali rappresentative: Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal, Gilda e Anief. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Rinnovo contratto scuola 2025-27, Snals chiede adeguamento salariale, revisione delle carriere e welfareL'11 marzo ha segnato l'avvio formale delle trattative per il rinnovo del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca relativo al biennio 2025-2027. Contratto scuola 2025-2027, Cavallini (Anief): “Vogliamo firmare tre contratti in tre anni per recuperare l’inflazione”. INTERVISTAL'11 marzo si è aperto all'Aran il tavolo negoziale per il rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027, che coinvolge 1. Contenuti utili per approfondire Contratto scuola Temi più discussi: Contratto Scuola 2025/27, aumento 150 euro? Non ci soddisfa, Serafini (Snals) batte cassa su stipendi, lavori extra, permessi, assunzioni; Doppio rinnovo per la scuola: coinvolti docenti, Ata e presidi; Rinnovo Contratto Docenti 25/27: ecco i possibili aumenti di stipendio e le agevolazioni previste. Quali i risvolti sui Prestiti in Convenzione NoiPA? (L’analisi di PrestitoPiù); Statali, nel nuovo contratto fino a 209 euro in più. Ecco gli aumenti in busta paga. Rinnovo contratto scuola 2025-27, Snals chiede adeguamento salariale, revisione delle carriere e welfareL'11 marzo ha segnato l'avvio formale delle trattative per il rinnovo del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca relativo al biennio 2025-2027. orizzontescuola.it Rinnovo contratto scuola 2025-27, via alle trattative, Anief chiede risorse aggiuntive per parità di trattamento e nuove indennitàLa trattativa per il rinnovo del CCNL 2025-2027 del comparto istruzione e ricerca entra nella fase più delicata. L'obiettivo delle parti è raggiungere un primo accordo sulla parte economica entro il 1 ... orizzontescuola.it https://www.scuolainforma.news/rinnovo-contratto-scuola-2025-27-trattativa-in-salita-le-richieste-dei-sindacati/ - facebook.com facebook Rinnovo del contratto scuola, 250 euro di aumento mensili per ridare dignità al personale della scuola x.com