Rinnovo contratto scuola 2025-27 parte normativa | scatti di anzianità buoni pasto mobilità e carriera per i precari Nuova riunione all’ARAN

Oggi, 26 maggio, si è tenuta una riunione all’Aran per discutere il rinnovo del contratto scuola 2025-27. Durante l'incontro sono stati affrontati temi come gli scatti di anzianità, i buoni pasto, la mobilità e le carriere dei precari. Questa riunione segue quella del 12 maggio, con l’obiettivo di definire le norme relative alle condizioni di lavoro del personale scolastico.

Dopo l’appuntamento del 12 maggio, oggi, 26 maggio, riunione all’Aran per il rinnovo del contratto Istruzione e Ricerca 2025-27. Dopo l’intesa sugli stipendi, si apre il capitolo norme. Si parla di pensioni, carriera dei supplenti, mobilità, welfare e burnout. L’obiettivo? Riscrivere la parte normativa del contratto collettivo nazionale, quella che non riguarda i soldi ma le regole del lavoro. La partita si apre dopo l’intesa sulla parte economica firmata lo scorso 1° aprile. Ora si guarda al triennio 2025-2027, e la lista dei temi da affrontare è fitta. Si torna a parlare di riscatto agevolato della laurea per chi vuole anticipare l’uscita dal lavoro. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Contratto scuola 2025-27, intesa economica firmata: aumenti e arretrati, ecco cosa è previsto

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