Rinnovo contratto scuola 2025-27 parte normativa | prossima riunione all’Aran il 24 giugno alle 15 Le posizioni dei sindacati

L'incontro all’Aran sulla parte normativa del rinnovo contrattuale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027 si è concluso. La prossima riunione è prevista per il 24 giugno alle 15. Le posizioni dei sindacati sono state discusse durante l'incontro.

Si è chiuso l’incontro all’Aran per la parte normativa del rinnovo contrattuale del comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2025-2027. La riunione del 26 maggio segue quella del 12 maggio e arriva dopo l’intesa sulla parte economica firmata lo scorso primo aprile. Prossima riunione in programma il 24 giugno alle 15:00. Sul fronte delle relazioni sindacali, la UIL Scuola ha esposto richieste che mirano a modificare l’impianto attuale delle regole, richiamando questioni che definisce di carattere politico prima ancora che tecnico. Elementi, questi, che già avevano portato la sigla a non sottoscrivere la parte normativa del precedente CCNL 20192021. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Rinnovo contratti scuola, settimana prossima chiusura trattativa economica

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