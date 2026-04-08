Contratto scuola 2025-27 sulla parte normativa riunione all’ARAN con i sindacati il 12 maggio alle 11 | 00

Il 12 maggio alle 11:00 si terrà un incontro tra l'ARAN e i sindacati per discutere la parte normativa del contratto scuola 2025-27. Si tratta di una fase importante nelle trattative per definire gli aspetti normativi del prossimo accordo contrattuale nel settore dell’Istruzione e della Ricerca. La riunione rappresenta un passaggio chiave in un processo che coinvolge numerose questioni legate ai diritti e alle condizioni del personale scolastico.

La macchina contrattuale del comparto Istruzione e Ricerca ingrana la marcia più delicata. Superato lo scoglio della parte economica con la firma dell'ipotesi di accordo dello scorso 1° aprile, che ha garantito un incremento medio lordo mensile di 137 euro (143 per i docenti) a oltre 1,2 milioni di lavoratori, ora l'attenzione si sposta sulla riscrittura delle regole e dei diritti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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