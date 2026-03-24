Oggi si è svolta una riunione presso l'ARAN dedicata alla presentazione dei criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore scuola per il biennio 2025-2027. Durante l'incontro, un rappresentante sindacale ha sollecitato il governo a prendersi la responsabilità di un eventuale recupero relativo all’anno 2013.

La riunione tenutasi oggi presso l'ARAN ha avuto per oggetto l'illustrazione dei criteri di utilizzo delle risorse disponibili per il rinnovo della parte economica del CCNL 2025-2027. L'articolo Rinnovo CCNL scuola 2025-27, Uil Scuola Rua rilancia sul recupero dell’anno 2013: “Il governo si assuma la responsabilità” VIDEO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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