Diesel oltre i 2 euro Roma maglia nera dei rincari | la mappa dei prezzi e i quartieri più colpiti

A Roma, il prezzo del diesel supera i 2 euro al litro, rendendola la città più colpita dai rincari tra le quattro analizzate. L’indagine condotta da Altroconsumo ha confrontato gli aumenti delle tariffe alla pompa nel periodo tra il 25 febbraio e il 5 marzo, includendo anche Milano, Napoli e Torino. La capitale si distingue per i prezzi più elevati rispetto alle altre città italiane.

Roma è la capitale italiana dei rincari del prezzo del diesel. È quanto emerge dall'analisi effettuata da Altroconsumo, studiando gli aumenti alla pompa registrati tra il 25 febbraio e il 5 marzo nelle quattro maggio città italiane: Milano, Napoli, Torino e, appunto, Roma.