per un dialogo tra archivi e pratiche fotografiche contemporanee, tra memoria visiva e nuove forme di osservazione del presente. La mostra si inserisce nel progetto “Riletture. Antropologia visiva del cambiamento urbano” sostenuto da Strategia Fotografia 2025, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. L’esposizione sarà visitabile dal 30 maggio al 30 luglio, dal lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, dalle ore 11 alle 17. La mostra presenta fotografie selezionate di Fabio Donato, Luciano Ferrara, Gianni Fiorito, Fabrizio Parisio e Pino Settanni, insieme ai materiali provenienti dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale MuCIV con immagini di Annabella Rossi, Marialba Russo e Mario Vanacore. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - “Riletture”: a Napoli la mostra sul cambiamento urbano tra fotografia e archivio

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Presentazione del progetto di fotografia Riletture. Antropologia visiva del cambiamento urbano

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