Giovedì 9 aprile dalle 10 alle 12 all’Accademia di Belle Arti presentazione del progetto sulla fotografia Riletture

Giovedì 9 aprile, dalle 10 alle 12, all’Accademia di Belle Arti si terrà la presentazione del progetto fotografico “Riletture”. L’evento mostra come Napoli sia cambiata nel tempo, attraverso il confronto tra immagini di autori degli anni Settanta e quelle di giovani fotografi. La mostra si concentra sulla trasformazione della città, utilizzando fotografie che evidenziano diverse interpretazioni e punti di vista sullo sviluppo urbano e sociale.

la trasformazione di Napoli riletta attraverso il dialogo tra immagini degli autori degli anni Settanta e l’opera di giovani fotografi. “Riletture. Antropologia visiva del cambiamento urbano ” è un progetto della Fondazione Valenzi che intende rileggere la trasformazione culturale, sociale e urbana della città di Napoli attraverso il dialogo visivo tra immagini fotografiche d’archivio degli anni ’70 e nuove produzioni contemporanee realizzate nel 2026. L’iniziativa coinvolge giovani fotografi chiamati a reinterpretare criticamente fotografie storiche provenienti da prestigiosi archivi locali, e dagli stessi fotografi d’arte degli anni Settanta e Ottanta incentrate su riti, feste popolari, pratiche sociali e spettacolo urbano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Giovedì 9 aprile dalle 10 alle 12 all’Accademia di Belle Arti presentazione del progetto sulla fotografia “Riletture” L'Accademia di Belle Arti di Roma sperimenta la fusione tra fotografia e linguaggio mobile(Tecnologia) - realme annuncia una nuova collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Roma, assumendo il ruolo di partner fotografico ufficiale... Argomenti più discussi: La memoria del futuro / Glossario di pace; Aprile a regola d’arte alla Pinacoteca Albertina; Dal 9 aprile torna Desina, Festival della grafica e delle culture visive. Quarta edizione a La Santissima; Stefanini, l'annuncio a studenti e insegnanti: il 9 aprile si torna in sede. Giuseppe Santomaso (Venezia, 1907 – 1990) è stato un pittore italiano. Si è formato all’Accademia di Belle Arti di Venezia dove ha successivamente insegnato fino al 1975. Nel 1946 partecipa alla fondazione del gruppo Fronte Nuovo delle Arti, schierato su p - facebook.com facebook