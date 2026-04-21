Domani alle 18:30 si terrà il vernissage dell’esposizione intitolata Isabella Accenti: L’intima connessione dei sogni, presso il ristorante Deschevaliers all’interno dell’hotel de Bonart Naples della Curio Collection by Hilton. L’evento combina fotografia e sapori, offrendo ai visitatori un’esperienza sensoriale che unisce immagini e gastronomia. La mostra rimarrà aperta negli spazi dell’hotel, accessibile a chi desidera scoprire le opere dell’artista.

Domani, alle ore 18:30, gli spazi del ristorante Deschevaliers, situato presso l’hotel de Bonart Naples della Curio Collection by Hilton, ospiteranno il vernissage dell’esposizione intitolata Isabella Accenti: L’intima connessione dei sogni. L’iniziativa, promossa dalla sinergia tra Finarte e Caracciolo Hospitality Group, vede come protagonista la fotografa milanese Isabella Accenti, la cui opera si inserisce in un progetto che punta a fondere l’esperienza estetica con quella gastronomica. L’incontro tra memoria visiva e accoglienza di alto profilo. La mostra propone un percorso sensoriale dove il gusto si intreccia con la contemplazione, invitando i visitatori a un rallentamento dello sguardo per assaporare narrazioni fatte di memoria e bellezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sogni e sapori a Napoli: la mostra che fonde fotografia e gusto

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