Riforma sistema idrico il consiglio comunale di Lanciano | Va difeso il modello di gestione pubblica

Il consiglio comunale di Lanciano ha approvato una mozione a favore della difesa del modello di gestione pubblica del sistema idrico. La delibera sottolinea la volontà di mantenere il controllo pubblico sulla gestione delle risorse idriche, evidenziando l’importanza di preservare il servizio attraverso enti pubblici. La discussione ha visto diverse opinioni, con una maggioranza che ha espresso soddisfazione per la posizione condivisa. La decisione arriva in un momento di dibattito sul futuro del sistema idrico nazionale.

«Credo che il consiglio comunale – e io sono soddisfatto di questo – abbia espresso una serie di posizioni e di dinamiche certamente interessanti. Dei comuni della provincia di Chieti forse l’unico che si è riunito per parlare della legge di riforma del sistema idrico integrato è il nostro». Così. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Lanciano- Consiglio Comunale straordinario sulla legge di riforma del sistema idrico integrato.

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