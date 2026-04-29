Riforma acqua in Abruzzo | 30 giorni per salvare il sistema idrico

In Abruzzo, una riforma del sistema idrico è al centro dell'attenzione e deve essere approvata entro il 7 maggio. Un rappresentante ha chiesto che il provvedimento venga approvato entro questa data per evitare l'affidamento delle gestioni a enti esterni. La questione riguarda la gestione delle risorse idriche della regione e la possibilità di ricorrere a procedure di gara se l’iter legislativo non si concluderà in tempo.

? Cosa sapere Sospiri chiede approvazione riforma idrica Abruzzo entro il 7 maggio per evitare gare esterne.. Il piano prevede un unico gestore pubblico entro il 2031 per stabilizzare le tariffe.. Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha dichiarato martedì 28 aprile che la riforma del sistema idrico in Abruzzo deve essere approvata all’unanimità entro i prossimi trenta giorni per evitare di dover ricorrere a una gara esterna che penalizzerebbe il territorio. L’iter legislativo, che vede come primo firmatario proprio Sospiri insieme alla vicepresidente Marianna Scoccia, si è concentrato ieri presso le commissioni congiunte Bilancio, Affari Generali e Istituzionali e Territorio, Ambiente e Infrastrutture.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riforma acqua in Abruzzo: 30 giorni per salvare il sistema idrico Notizie correlate Radica (Ali Abruzzo) sulla riforma del sistema idrico: "Non conta il numero dei gestori, ma la sua efficienza"Tre le parole chiave su cui svilupparla, afferma il presidente Radica: "efficienza, equità e sostenibilità delle tariffe". Riforma del servizio idrico, Radica (Ali Abruzzo): “Non conta il numero dei gestori ma efficienza e tariffe sostenibili”“Non ci appassiona il dibattito esclusivamente numerico su quanti gestori debbano rimanere nella nuova programmazione del ciclo idrico integrato in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Riforma del sistema idrico in Abruzzo, Sospiri accelera: Va approvata entro 30 giorni; RIFORMA SISTEMA IDRICO IN ABRUZZO: DOMANI ALL'AQUILA ASSEMBLEA DELLE COMMISSIONI CONGIUNTE; Il presidente Sospiri chiude le audizioni sulla riforma del sistema idrico: Una legge da approvare all'unanimità; Riforma sistema idrico, approvazione entro 30 giorni o gara. Riforma sistema idrico, Sospiri: 30 giorni per il viaChiusa la fase delle audizioni sulla riforma del sistema idrico, in Abruzzo si va verso la riduzione dei gestori pubblici da sei a due. Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri punta a du ... rete8.it Acqua, in Abruzzo prelevati 282 milioni di metri cubi nel 2024Nel 2024, in Abruzzo, sono stati prelevati circa 282,2 milioni di metri cubi di acqua per uso potabile. Di questi, 262,6 milioni derivano da acque sotterranee, mentre la parte restante (19,5 milioni) ... ansa.it Condominio: chi non paga può perdere acqua e riscaldamento La riforma a firma Lega attribuisce all'amministratore il potere di sospendere acqua e... - facebook.com facebook Il cambiamento climatico non aspetta. E nemmeno le nostre #DOP e #IGP. La loro forza è nel territorio e nella capacità di fare sistema. La riforma europea rafforza questa direzione: più ruolo ai #consorzi, più visione. Per l’ortofrutta la strada è chiara: #innov x.com