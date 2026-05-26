Il ministro dell’Economia non parteciperà all’audizione sulla riforma della Rai prevista per oggi, annunciando il suo assenza e causando polemiche. La decisione ha portato a commenti critici, con alcuni esponenti che definiscono la situazione come un’emergenza istituzionale. La discussione sulla riforma è stata rinviata al 10 giugno, data in cui si terrà l’audizione con il ministro.

Il rinvio al prossimo 10 giugno dell’audizione del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti – atteso ieri davanti Commissione Comunicazione del Senato per relazionare sulla riforma della Rai – riaccende le polemiche e scatena nuove proteste dell’opposizione, che parla di “emergenza istituzionale assoluta”. La defezione di Giorgetti. Il titolare del Mef sarebbe dovuto intervenire ieri alle 13,30 ma all’ultimo l’incontro è stato annullato (sebbene la defezione fosse nota alla maggioranza fin dal giorno precedente). “Abbiamo chiesto di posticipare di alcuni giorni la sua audizione in attesa dei pareri della commissione Bilancio sulla riforma della Rai, necessari per una corretta visione d’insieme”, spiegano in una nota i capigruppo di maggioranza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Riforma Rai, Giorgetti diserta la commissione e accende le polemiche. Floridia: “Siamo all’emergenza istituzionale”

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