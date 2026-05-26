Rai Floridia M5s | Giorgetti? Nodo riforma è l' accordo Lega-Forza Italia

Da lapresse.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì, in commissione, non è stato presente il rappresentante della Lega, Giorgetti. La sua assenza è stata interpretata come un segnale di difficoltà nella maggioranza. Secondo un esponente del Movimento 5 Stelle, il nodo principale sulle riforme riguarda l’accordo tra Lega e Forza Italia. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui motivi dell’assenza o sulle conseguenze di questa situazione.

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“Cosa ci dice l’assenza di Giorgetti in commissione? Che la maggioranza è in difficoltà, non è soltanto l’assenza di oggi perché l’audizione è stata posticipata al giorno 10, ma è il punto che da un anno noi aspettiamo dei pareri su una riforma e questi pareri non arrivano, quindi non c’è ancora accordo di maggioranza e questo è un problema perché rischiamo l’infrazione”. Così la presidente della commissione di Vigilanza Rai, la senatrice del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia, a margine della presentazione del suo libro ‘ C’era una volta la Rai’ alla Mondadori di Galleria Sordi, a Roma. “Qual è il punto – continua ancora la senatrice – sembra ci sia stato un carteggio tra la Commissione Europea e il governo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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