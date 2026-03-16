Pensioni ecco a che età si andrà dal 2027 | la tabella ufficiale dei requisiti Inps
A partire dal 2027, l'Inps ha pubblicato la tabella ufficiale con le nuove età di uscita dal lavoro. L'ente, in collaborazione con il ministero del Lavoro, ha aggiornato i requisiti per il pensionamento, includendo gli incrementi previsti dall'ultima legge di bilancio. La tabella indica con precisione le soglie anagrafiche necessarie per accedere alla pensione.
Pensioni. L'Inps, di concerto con il ministero del Lavoro, rende ufficiali le età di uscita dal lavoro con gli incrementi previsti dall'ultima legge di bilancio. Pensioni, le nuove età di uscita dal lavoro L’incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici disposto in base alla speranza di vita, per un totale di tre mesi, si applica nella misura di un mese per l’anno 2027 e ulteriori due per l’anno 2028. Con la circolare numero 28 del 16-03-2026, l'ente previdenziale dà le indicazioni per l’applicazione delle disposizioni normative e presenta una tabella riepilogativa dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, adeguati agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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Applicazione delle nuove aliquote per le pensioni: le percentuali aggiornate coinvolgono esclusivamente le domande di uscita dal lavoro anticipata e non le pensioni di vecchiaia Maggiori informazioni: rb.gy/rgojln Inps Comunica x.com