Pensioni dal 2027 l’età sale | ecco il nuovo piano per l’uscita

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 2027, l’età minima per andare in pensione sarà più alta rispetto alle attuali normative. La modifica riguarda in particolare chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996, con l’obiettivo di aumentare gradualmente l’età di uscita dal lavoro. Tra il 2027 e il 2029, l’età pensionabile anticipata subirà un incremento progressivo, andando a influenzare i requisiti per chi ha maturato i diritti prima di questa data. La legge prevede dunque un adeguamento delle soglie di accesso alla pensione nel prossimo futuro.

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? Punti chiave Come cambieranno i requisiti per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996?. Quanto salirà l'età per la pensione anticipata tra il 2027 e il 2029?. Chi subirà il danno maggiore dai nuovi calcoli sull'assegno sociale?. Quali decisioni deve prendere il governo per bloccare questi aumenti?.? In Breve Aumento graduale di 5 mesi tra il 2027 e il 2029 per l'aspettativa di vita.. Nel 2029 la pensione di vecchiaia richiederà 67 anni e 5 mesi di età.. Pensione anticipata nel 2029: 64 anni e 5 mesi con 20 anni di contributi.. Soglia pensione anticipata salirà a 3,2 volte l'assegno sociale nel 2030..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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